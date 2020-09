Kay Ray kommt, Quiz vertagt

Einhausen.Der für den 1. Oktober geplante Quiz-Abend beim Theater Sapperlot fällt aus. Unter Corona-Beschränkungen ist eine Veranstaltung, zu der naturgemäß das Zusammenstecken der Köpfe gehört, nicht möglich. Das Quiz wird verschoben.

Freuen können sich Sapperlot-Freunde zuvor auf das Gastspiel mit Kay Ray. Der Künstler ist am Sonntag (27.) auf Einladung des Theaters um in der Mehrzweckhalle Einhausen zu erleben. Auch der Kultursalon am Dienstag (29.) findet dort statt. red

