Kegler könnten dreifach abräumen

Tim Gutschalk hält sich in seiner Freizeit aber nicht nur gerne an der Kegelbahn auf. Radfahren zählt er ebenfalls zu seinen Hobbys – und er steht auch mit Freude kochend am Herd. Von seiner Großmutter lernt er zum Beispiel, wie man Kassler und Semmelknödel zubereitet, erzählt er. Auch in einer Frisbee-AG hat er sich früher engagiert.

Angefangen hat Tim Gutschalk mit dem Sportkegeln aus Spaß mit seinem Vater. Früh hat er bei einem Training gemerkt: Da könnte sich etwas entwickeln. Längst ist der junge Leistungssportler ernsthaft bei der Sache. Er übt die Würfe nicht nur selbst auf der Bahn – er beobachtet auch genau, wie erfahrene Spieler im Wettkampf agieren. Und in Videos von Weltmeisterschaften auf Youtube sieht er sich unter anderem an, „wie man Schritte setzt“. Trainerin Susanne Dammeyer bescheinigt ihrem Schützling ein gutes Gefühl für den Abwurf. „Er kann sehr platziert spielen“, lobt sie. Tim Gutschalk verfüge über Kampfgeist und sei trotz seiner Einzelkämpfer-Qualitäten auch ein Teamplayer.

Das Ziel jedes Keglers sind natürlich alle Neune, sagt Gutschalk. An einem Schnitt von sechs Kegeln arbeitet er derzeit. Ein realistisches Ziel, urteilt Dammeyer, das er schaffen könne. Mit Blick auf die Zukunft ist sie sicher: Der junge Lorscher ist in der Lage, mehr zu erreichen. Er spiele zielgerichtet und entwickle sich zu einem Leistungsträger. In Kürze wird der 13-Jährige auch für Einsätze bei den Herren berechtigt sein. Dammeyer ist überzeugt, dass Gutschalk auch mit doppelt so alten Spielern mithalten kann.

Feste Stütze im Kriemhild-Team

Unabhängig von der Leistung ist sich Tim Gutschalk bereits in einem sicher: „Sportkegeln wird immer zu meinem Leben dazugehören.“

Seit vielen Jahren gilt das auch für Monika Ebert. Sie ist mit dem Sportkeglerinnen-Team Kriemhild, das in der Bundesliga spielt, für die Wahl zum Lorscher Team des Jahres nominiert. Zusätzlich ist die 47-Jährige von der Sportkommission auch in der Einzelwertung vorgeschlagen für die Wahl zur Sportlerin des Jahres. Für beide Auszeichnungen war Ebert auch bereits im vergangenen Jahr ausgewählt worden.

Das beweist, dass die Sportkeglerin konstant herausragende Leistungen erbracht hat. Zuletzt hat sie bei den Bezirksmeisterschaften der Frauen 100 Wurf sowie bei den Hessenmeisterschaften jeweils den zweiten Platz geholt. Einen neunten Platz erkämpfte die Heidelbergerin zudem bei den Deutschen Meisterschaften über 120 Wurf.

Kennengelernt hat Ebert die Sportart, in der sie so erfolgreich ist, über ihre Eltern und Verwandte. Die Begeisterung über das Sportkegeln hat sie längst an ihre Familie weitergegeben – die Eberts sind eine Kegler-Familie. Sohn und Tochter wurden beide Deutsche Meister, Luisa Ebert zudem Jugendmeisterin im Einzel und sie hat ihr Talent auch in der Bundesliga bereits unter Beweis gestellt. Vor wenigen Tagen wurde die 18-Jährige, die von ihrem Vater Matthias Ebert betreut wird, zum zweiten Mal Deutsche Meisterin. Matthias Ebert trainiert auch das Lorscher Kriemhild-Team, in dem seine Ehefrau Monika Ebert Stammspielerin ist.

Um mit den knapp drei Kilo schweren Kugeln permanent gute Ergebnisse zu werfen, ist intensives Training erforderlich. Nur das ständige Üben des gleichmäßigen Ablaufs führt zum erwünschten Erfolg. Wer, wie Ebert, Leistungssport neben Berufstätigkeit und Familienmanagement ausübt, muss zudem gut organisiert sein. Monika Ebert ist als Beamtin im Rathaus in Heidelberg im Bereich für Gebäudemanagement tätig. Als persönliche Bestleistung stehen bei Monika Ebert 543 Kegel bei 100 Wurf und 624 Kegel bei den 120 Wurf. Als Ausgleichssport zum Kegeln hält sie sich mit Schwimmen und Radfahren fit.

Die Tatsache, dass die Kriemhild-Damen bei der Wahl zum Lorscher Team des Jahres in diesem Jahr aus den eigenen Reihen Konkurrenz erhalten, ärgert Ebert übrigens überhaupt nicht. Sie freut sich, dass die SKV-Jugend erstmals bei der Publikumswahl nominiert ist – und würde dem Nachwuchs-Quartett sogar den Sieg gönnen. „Die Jugend ist doch unserer Zukunft“, weiß die erfolgreiche Sportlerin.

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 04.04.2018