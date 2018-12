„Kein Bau um jeden Preis“

Lorsch.Konsequenter als bisher sei „bei Extrawünschen“ künftig die Finanzierbarkeit im Auge zu behalten, forderte Klaus Wolff (FDP). Erfreulich sei, dass dem Antrag, Lorsch solle sich von der Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen Rat über Sparpotenziale einholen, zugestimmt wurde. In allen Organisationen ließen sich Verbesserungsmöglichkeiten finden – besonders, wenn Mittel absehbar knapp würden.

„Die Steuereinnahmen sprudeln bereits nicht mehr so gut wie noch letztes Jahr“, so Wolff. Zudem müsse Lorsch 2019 rund 700 000 Euro mehr für Kitas ausgeben. Geringere Einnahmen, höhere Umlagen an den Kreis und dazu geringe Gestaltungsmöglichkeiten zählte Wolff auf. Immerhin aber habe sich Lorsch erfolgreich bei vielen Förderprogrammen beworben. Eine Pferdesteuer gebe es noch nicht, erinnerte er.

Bei der Sporthallenerweiterung erwarte die FDP „endlich gangbare Lösungen“. Wolff sagte aber auch: „Keine Baumaßnahme um jeden Preis.“ Er äußerte sich unter anderem auch zum Jugendtreff („gehört in die Stadtmitte“) und zum umstrittenen Parkplatz-Ost. Es sei zu hoffen, dass nun der Weg für einen anderen Standort bereitet sei. sch

