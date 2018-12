Kein Feuerwerk in der Nähe von Kloster und Fachwerkbauten

Lorsch.Jedes Jahr gibt es in Lorsch zwei Mal ein farbenfrohes nächtliches Spektakel am Himmel zu bewundern. Minutenlang knallt es in der Stadt immer zum Finale des Johannisfestes im Juni (unser Bild). An Silvester zündet dagegen jeder auf eigene Faust Böller und schießt Raketen in den Himmel. An die gesetzlichen Vorschriften erinnert deshalb der Magistrat mit Bürgermeister Christian Schönung an der

...