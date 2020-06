Kennzeichen seit elf Jahre abgelaufen

Lorsch.Zivilfahnder haben am Samstagnachmittag, 6. Juni, nach einer Verkehrskontrolle in Lorsch einen 46-Jährigen vorläufig festgenommen erhoben. Die Beamten hatten den Mann auf seinem Roller gegen 16.15 Uhr in der Siegfriedstraße gestoppt. Bei der Überprüfung des blauen Versicherungskennzeichens fiel den Polizisten auf, dass dieses aus dem Jahr 2009 stammt und demnach schon seit elf Jahren

...