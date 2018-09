Kerwefreunde genießen Traumwetter: Jede Menge Trubel in der Innenstadt

Lorsch.Dicht gedrängt standen gestern Nachmittag die Zuschauer beim Schubkarrenrennen in der Innenstadt (Bericht folgt). Der Kerwesonntag war wie schon die Eröffnung von der Sonne verwöhnt. So bereitete das Mitfiebern bei dem lustigen Wettbewerb ebenso viel Freude wie ein gemütlicher Bummel durch die Geschäfte beim verkaufsoffenen Sonntag. Mit den Zwoa Spitzbuam, dem Spielmannszug, der Dorfmugge, Take Two und den Oigeborene wurde auch musikalisch Einiges geboten. Bild: Lotz

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.09.2018