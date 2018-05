Anzeige

Lorsch.Wer heutzutage einen Führerschein machen will, muss nachweisen, dass er oder sie erfolgreich einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben. Dem Bergsträßer DRK erscheint das aber recht spät: Weil Erste Hilfe nicht nur für Jugendliche und Erwachsene notwendig ist, bietet das Rote Kreuz einen solchen Kurs auch für Vorschulkinder an. Jetzt hatten sich die Mädchen und Jungen der Gruppen Pinguin, Dino und Hasen mit ihren Erzieherinnen Erika Ringel und Elke Hanf in der katholischen Kindertagesstätte St. Nazarius darüber informiert, was Erste Hilfe bedeutet und was bei einem Verkehrsunfall zu tun ist.

Handpuppe Louis informiert

Mit Ute Fuchs, Erste-Hilfe-Ausbilderin für Kindergärten und Schulen, angestellt beim Roten Kreuz des Kreisverbands Bergstraße, hatten die Kleinen eine Lehrerin, die ihnen mit viel Fingerspitzengefühl beibrachte, was in einem Ernstfall zu beachten ist. „Den Notruf 112 anrufen“, wusste ein Mädchen. „110 ist die Notrufnummer für die Polizei“, rief ein Junge. Die Kinder wussten aber auch, was sie melden sollten: Was ist passiert? Wo ist der Unfall? Wie viele Verletzte gibt es?

Ute Fuchs hatte ihre große Rot-Kreuz-Handpuppe Louis mitgebracht, mit deren Hilfe sie zunächst einmal das Vertrauen der Kinder gewann. Die Puppe erzählte dann nämlich, was bei einem Notfall notwendig ist. Eine Aluminiumdecke gehört dazu, um einen Verletzten darin einzuwickeln, damit er nicht friert. Das machte den jungen Ersthelfern Spaß. Sie ließen sich auch alle mit roter Faschingsfarbe eine Wunde auf den Unterarm schminken. Alle Kinder erhielten blaue Gummihandschuhe – die überzuziehen war nicht so einfach. Erzieherin Erika Ringel half, auch mit Worten: „Jeder Finger hat eine eigene Wohnung.“