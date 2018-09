Kinderrechte sind Thema

Lorsch.Der Jugendrat tagt heute (19.). Das Gremium unter Vorsitz von Lucas Renner kommt um 18.30 Uhr im Jugendhaus zu seiner öffentlichen Sitzung zusammen.

Auf der Tagesordnung stehen der Neubürgerempfang der Stadt am kommenden Samstag sowie eine Nachbesprechung der ursprünglich geplanten Tour de Skate. Einen Rückblick soll es auch auf den Austausch der Jugendräte unter dem Motto „Jugendrat Connect“ geben. Unter dem Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ wollen die jungen Leute über das Thema Kinderrechte sprechen, die in die Hessische Verfassung aufgenommen werden sollen.

Auch über eine öffentlichkeitswirksame Aktion zur Landtagswahl am 28. Oktober sowie ein Wochenend-Seminar in Wiesbaden wird der Jugendrat heute beraten, so Brunhilde Schieb, Leiterin der städtischen Kinder- und Jugendförderung, auf Nachfrage. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 19.09.2018