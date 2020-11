Kirche mitten in der Stadt

Lorsch.Innehalten, im Inneren ruhig werden: Es war eine besinnliche Zeit, der Buß- und Bettag-Gottesdienst in dieser Woche in Lorsch. Ins Freie waren evangelische und katholische Christen hierzu am Abend eingeladen. Das Areal vor der Königshalle bot Gelegenheit zum Beisammensein in Andacht. Kirche war hier mitten in der Stadt. Corona-konform, mit viel Abstand, fanden die Gläubigen Platz.

Vor

...