Kita, Nibelungenhalle und mehr auf der Wunschliste

Lorsch.Für die geplante „Nachhaltige Stadtentwicklung“ stehen heute zwei wichtige Termine an, zu denen Zuhörer willkommen sind. Um 19 Uhr tagt der Bauausschuss im Paul-Schnitzer-Saal, anschließend ab 20 berät die Stadtverordnetenversammlung dort.

Mitarbeiter des Darmstädter Büros Rittmannsperger werden im Ausschuss die Möglichkeiten des Förderprogramms „Aktive Kernbereiche“ vorstellen, in das Lorsch aufgenommen wurde, sowie über das zweite Programm „Lokale Ökonomie“ informieren. „Isek“ – das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept – ist ebenfalls ein Thema. Es ist Grundlage für die Förderung von Maßnahmen und soll bis zum Sommer erarbeitet sein.

Große Projekte, für die eine Förderung erwünscht ist, gibt es in Lorsch bekanntlich eine ganze Reihe: Die Sanierung der Nibelungenhalle, die Erweiterung des Kindergartens St. Nazarius, der Neubau des Martin-Luther-Hauses, die Neugestaltung für einen Nahversorger im Carstanjen-Center sowie die Umnutzung des ehemaligen Feuerwehrgeländes zum Beispiel.

Bei den Stadtspaziergängen für Bürger vorige Woche hatte die mögliche Ansiedlung eines Ärztehauses in der Schulstraße für Diskussionen gesorgt.

Bürgermeister Christian Schönung hatte bei der Veranstaltung, die von rund 60 Teilnehmern besucht wurde, mehrfach an Lorscher appelliert, die Möglichkeit der Bürgerbeteiligung auch weiterhin zu nutzen.

Nach den Sitzungen heute sind interessierte Geschäftsleute sowie Lorscher Kunden am 18. März (Montag) zum Beispiel zu einem Workshop „Lokale Ökonomie“ eingeladen, der voraussichtlich in einem der leerstehenden Läden in der Bahnhofstraße stattfinden wird.

Im Rahmen des verkaufsoffenen Sonntags am 24. März soll nochmals über die Programme informiert werden, heißt es aus dem Stadthaus. Am 9. Mai soll über den Zwischenstand zur Isek-Bearbeitung unterrichtet werden. Auch online ist Bürgerbeteiligung möglich, und zwar unter www.aktiv.lorsch.de. sch

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.02.2019