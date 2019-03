Kitas, Ärzteversorgung und das Kloster sind heute ein Thema

Lorsch.Der Kultur- und Sozialausschuss trifft sich heute zur öffentlichen Sitzung. Auf der Tagesordnung für die Zusammenkunft, die um 20 Uhr im Paul-Schnitzer-Saal beginnt, steht unter anderem die Beratung über die Erhöhung des Stundenanteils für die Seniorenberatung. Zudem wird die Erweiterung der Betreuungsangebote in den städtischen Kitas Villa Kunterbunt und in der Viehweide Thema sein sowie der neue Kindergarten, der ab Oktober in der Dieterswiese unter Trägerschaft des Familienzentrums Bensheim den Betrieb aufnehmen soll, voraussichtlich mit zunächst zwei Kindergarten- und zwei Krippengruppen. Auch der Jahresbericht des Integrationsbüros der Stadt Lorsch wird in der Sitzung aufgerufen, zur Kenntnisnahme. Unter dem Punkt „Informationen und Anfragen“ will die Fraktion der Grünen dann für allerhand Gesprächsstoff sorgen: Sie will drei weitere Themen behandelt sehen. Zum einen fordert Fraktionschef Matthias Schimpf einen Sachstandsbericht über die hausärztliche Versorgung, nachdem die Stadt erklärt hatte, es gäbe Anfragen von Medizinern mit einem Interesse an einer Niederlassung. Im Ausschuss sollte zudem das Projekt Wohnraumhilfe um die Gründung einer Wohnraumagentur Bergstraße vorgestellt werden.

Eine ganze Reihe von Fragen wollen die Grünen zudem zur Besucherzählung am Welterbe beantwortet haben. Anlass ist die Testphase, die am Kloster Mitte März gestartet ist, bei der kostenlose WLAN-Nutzung mit einer anonymisierten Besucherzählung verbunden werden kann. Wer hat Zugriff auf die Daten, wo stehen die Messstationen, entstehen für die Stadt Kosten und wer hat der Testphase zugestimmt, will die Fraktion unter anderem wissen.

Unser Bild zeigt eine Führung am Kirchenrest, mit der im März die neue Reihe der Gratis-Führungen unter dem Motto „Mo(nu)mentmal“ startete. sch/Bild: Neu

2019-03