Klare Kante gegenüber Bensheim zeigen

Lorsch.Baupläne von Nachbarn stoßen nicht selten auf Ablehnung. Das ist nicht nur im privaten Bereich so, sondern auch zwischen Kommunen. Die Bauleitplanung in Bensheim war jetzt ein Thema für den Lorscher Haupt- und Finanzausschuss. Es ging um das Gebiet Stubenwald II und dessen Erweiterung. Ergebnis der Beratung in Lorsch: Der Vorentwurf der Bebauungsplanänderung in der Nachbarstadt für die jetzige

...