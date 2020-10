„Kleine Löwen“ gut gestartet

Lorsch.Als vollen Erfolg bewertet Jugendleiter Jonas Schmittinger den Start der „Kleinen Löwen“ beim SC Olympia Lorsch. Erstmals hat der Verein ein Angebot speziell für Jungen und Mädchen ab drei Jahren geschnürt, die auf spielerische Weise mit den Grundlagen des Fußballs vertraut gemacht werden sollen. Der Spaß am Sport und an der Bewegung stehe dabei klar im Vordergrund.

Mit 17 Kindern war das Training im September gestartet. Spieler der ersten Mannschaft tauchten in Löwenkostümen auf dem Platz auf. Das Maskottchen der neuen Gruppe begrüßte die jungen Kicker persönlich. Trainer Vahap Ulutas schult durch verschiedene Übungen mit dem Ball vor allem Motorik und Koordination der Kinder. Daneben stehen aber auch erste Schritte zum kleinen Fußball-ABC auf dem Programm.

Die Treffen finden jeden Montag von 16 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz am Birkengarten statt. Aufgrund der aktuellen Situation ist eine Anmeldung erforderlich: per E-Mail an jugend@scolympia.de oder telefonisch über den Jugendleiter unter der Nummer 0171/1885085. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 08.10.2020