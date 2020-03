Kleintierzüchter suchen Vorsitzenden

Lorsch.Der Lorscher Kleintierzuchtverein lädt seine Mitglieder am kommenden Sonntag, 8. März, um 15 Uhr zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung auf das Vereinsgelände im Lagerfeld ein. Der Verein hat aktuell keinen 1. Vorsitzenden. Laut Satzung muss der Vorstand jedoch unter anderem aus „einem/er 1. Vorsitzenden und einem/er Vertreter/in“ bestehen. Im vergangenen Jahr hatte die damalige Vorsitzende Heike Hofmann bei der Jahreshauptversammlung auf eine erneute Kandidatur verzichtet. Es fand sich niemand, der bereit war, sich für das Amt wählen zu lassen. Seither leitet der Stellvertreter Frank Süßmuth den Verein kommissarisch. Da aber der Verein gemeinnützig ist, müsse unbedingt ein Vorsitzender gewählt werden. Sollte das nicht gelingen, droht die Auflösung. Dann müssten die gepachteten Parzellen an die Stadt zurückgegeben und die Zucht aufgegeben werden. Neben den Berichten der Vorstandsmitglieder stehen am Sonntag die Wahlen des kompletten Vorstands auf der Tagesordnung.

Anträge zu der Versammlung sind umgehend schriftlich bei der Schriftführerin Nina Hofmann, Bensheimer Str. 2 in Einhausen einzureichen. ml

