Lorsch.„Klingende Weihnachtsgrüße aus Lorscher Wohnzimmern“ übermittelt die Musikschule Stadt Lorsch jetzt in die örtlichen Seniorenheime. Die jungen Musiker haben dazu ein Weihnachtsvideo für die Bewohner aufgenommen, die von den Auswirkungen der Corona-Pandemie bekanntlich sehr betroffen sind.

Insgesamt haben sich nach Angaben von Petra Weis, Repräsentantin der Musikschule Stadt Lorsch, rund 30 Schüler an diesem Projekt beteiligt. Hinzu kamen auch einige Eltern, die beispielsweise zusammen mit Tochter oder Sohn vierhändig am Klavier musizierten. Zwei Familien haben mehrstimmige Weihnachtslieder gesungen – quasi als kleiner Familienchor. Musiziert wurde für das Video zudem auf dem Klavier, auf Violinen, Blockflöten und Cellos.

Das Weihnachtsvideo umfasst ein 90-minütiges Programm und wird in drei Teilen den Bewohnern des Johanniter-Hauses auf einer großen Leinwand gezeigt. Es begleitet sozusagen die Weihnachtstage. Der erste Teil soll bereits am heutigen Mittwoch die Bewohner des Altenpflegeheims auf das Weihnachtsfest einstimmen. Im zurückliegenden Sommer hatten bereits zahlreiche Schüler der Musikschule Stadt Lorsch die Gartenkonzertreihe für das Johanniter-Haus gestaltet. „Im Winter ist jetzt nur ein digitales Projekt möglich, aber mit genauso viel Einsatz und Eifer haben die Schülerinnen und Schüler geübt und geprobt, ihre Klaviere und sonstigen Aufführungsorte in den Wohnzimmern originell dekoriert, so dass viele verschiedene stimmungsvolle weihnachtlichen Szenen das Video zu einem abwechslungsreichen Weihnachtsprogramm für Augen und Ohren machen“, erläutert Petra Weis.

Die Kinder und Jugendlichen suchten sich ein bis zwei, manche auch mehrere Weihnachtslieder aus, die sie dann zu Gehör brachten. Die Eltern waren dann dazu aufgerufen, den musikalischen Beitrag ihrer Kinder per Smartphone oder Kamera in Bild und Ton festzuhalten. Die Videos wurden im Anschluss an eine eigens dafür eingerichtete Internetadresse geschickt.

Martin Stolle, der für die Technik verantwortlich zeichnet, hat dann die einzelnen Beiträge zu einem kompletten Film zusammengefügt und mit schönen Fotos unterlegt. Zum Beispiel sind Krippen aus den Kirchen in Lorsch und Umgebung. zu sehen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 23.12.2020