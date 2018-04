Anzeige

Lorsch.Steife Etikette? Nein, danke! Moritz Freiherr von Knigge stellte im gut besuchten Theater Sapperlot einige Grundsätze für ein gutes menschliches Miteinander vor. Mit Adolph Knigge, der im 18. Jahrhundert sein Werk „Über den Umgang mit Menschen“ veröffentlicht hatte, verbindet den Freiherrn von heute allerdings nur wenig. Mit dessen Benimmregeln aus grauer Vorzeit ging er in Lorsch mitunter hart ins Gericht. Trotzdem: In seinem Programm „Who the Fuck is Knigge“ präsentierte der selbsternannte Menschenkenner Tipps, wie Menschen besser mit Menschen auskommen könnten – allen Rüpeln, Schmarotzern und Jammerlappen zum Trotz. Motto: Gelassen bleiben. red/Bild: Neu