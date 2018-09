Knöllchen, Sandhas und Parkplatz

Andreas Adams begeisterte erneut als Stadtschreiber. © Weinbach

Lorsch.Ein besonderes Ereignis ist in jedem Jahr zur Eröffnung der Lorscher Kerb die Rede des Stadtschreibers Andreas Adams. Der legte gestenreich und lautstark in wohlgeformten Versen den Finger in so manche Wunde. Es waren bissige Bemerkungen – satirisch, ironisch, scharfzüngig –, aber es gab auch humorvolle Verse. Sie regten die zahlreichen Zuschauer am Rathaus immer wieder zu Zwischenapplaus und

...