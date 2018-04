Köstliche Kräuter aus dem Wald

Hans-Joachim Koch vom Vorstand des Obst- und Gartenbauvereins Einhausen erklärte Bärlauch-Sammlern alles, was sie wissen müssen. © Weinbach

Einhausen.Bärlauch gehört zu den Liliengewächsen. Er wächst in den Monaten März und April in humoser Erde, über Wasseradern oder unter lichtem Laubholz, wird bis zu 40 Zentimeter hoch und ähnelt den Maiglöckchen. Zu erkennen ist er an seinem leichten Knoblauchgeruch. Deshalb wird er in der Küche auch als Knoblauchersatz verwendet.

Bärlauch ist zu verschiedenen Speisen zu verwenden. Er wird aber

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2411 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 16.04.2018