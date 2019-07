Köstlichkeiten aus Eritrea und Äthiopien

Lorsch.Das Freizeitteam der Flüchtlingshilfe Lorsch hatte am jetzt zu einem überaus kulinarischen Event in die ehemalige Nibelungenstube in der Nibelungenhalle eingeladen. Zwei Tage lang wurden eritreische und äthiopische Köstlichkeiten gekocht, die jetzt probiert werden konnten. Es gab Spezialitäten wie „Zignie“, pikantes Lamm- und Rindfleisch mit Tomaten und Gewürzen, oder „Bamya“, Lammfleisch mit Okraschoten. Dazu auch „Injera“, weiches Fladenbrot, das die Flüchtlingsfrauen selbst gebacken hatten.

Eingeladen zu dem geselligen Essen waren die in Lorsch lebenden Flüchtlinge und natürlich die engagierten Mitglieder des Helferkreises. df/Bild: Funck

