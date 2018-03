Anzeige

Lorsch.Als Polizisten am Freitag gegen 20.20 Uhr den Fahrer eines Kleinlasters in der Lorscher Schillerstraße kontrollierten, stellten sie schnell fest, dass der 29-Jährige aus Heppenheim eindeutige Anzeichen für Drogenkonsum aufwies – der Mann räumte ein, kurz vorher Kokain genommen zu haben. Außerdem stand er unter Alkoholeinwirkung, was ein positiver Test bestätigte. Einen Führerschein konnte der Heppenheimer ebenfalls nicht vorzeigen – er wurde ihm vor über einem Jahr bereits entzogen. Nachdem ihm auf der Polizeistation Blut entnommen wurde, wird er sich jetzt in einem Strafverfahren verantworten müssen. ots