Kolpingsfamilie im Tabakmuseum

© Günter Schmitt

Lorsch.Die Maiwanderung der Lorscher Kolpingsfamilie führte diesmal nicht über Wanderwege in der Region, sondern über die Kulturachse der Stadt bis ins Museum in der Tabakscheune. Los ging es morgens vom Paulusheim aus in Richtung Tabakfeld. Die Stimmung unter den Mitgliedern und Gästen war trotz des kühlen Wetters von Anfang an gut. Durch die Scheune wurden die Ausflügler von Bernhard Stroick, einem

...

Sie sehen 43% der insgesamt 932 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 16.05.2018