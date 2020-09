Kommunionfeiern haben begonnen

Lorsch.51 Jungen und Mädchen feiern in diesem Jahr in Lorsch Erstkommunion. „Der Raum war voll“, erinnerte Pfarrer Michael Bartmann am Samstag die Gottesdienstteilnehmer an den gut besuchten Start des Kommunionkurses. Dieser begann allerdings vor der Corona-Krise. Die Pandemie hat seitdem auch den Terminkalender der Katholiken von St. Nazarius durcheinandergebracht.

Die Erstkommunion,

...