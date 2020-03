Kostenloser ÖPNV bleibt ein Traum

Lorsch.Über seine Vorstellungen vom Wahlkampf als Landratskandidat hat Kreisbeigeordneter Karsten Krug jetzt die SPD Lorsch informiert. Die Frage nach Maßnahmen beim Kampf gegen das Coronavirus wurde dabei nur am Rande behandelt: Hier trage Erste Kreisbeigeordnete und Gesundheitsdezernentin Diana Stolz die Verantwortung, so Krug.

Das Verkehrskonzept im Kreis bezeichnete er als recht gut: Durch die Schließung von Netzlücken sei die Fahrleistung im Öffentlichen Personennahverkehr um ein Drittel gesteigert worden. E-Busse seien mehr für den Stadt- als den Landverkehr geeignet. Es werde ermittelt, welche Antriebe künftig geeignet seien.

WLAN in Bussen

Durch den Ausbau der Infrastruktur seien nun dynamische Fahrgastinformationen und WLAN in Bussen und Niederflurfahrzeugen verfügbar. Der von der SPD ins Leben gerufene Fahrgastbeirat befasse sich mit Barrierefreiheit, der Fortschreibung des Nahverkehrsplans, der Bürgerbeteiligung und einer Analyse des kommunalen ÖPNV-Angebots.

Eine Neudefinition des Grundverkehrskonzepts für den ländlichen Raum soll laut Krug im Juni verabschiedet werden. Verbesserungen erkannte er beim Rhein-Main-Neckar-Ried-Express mit zusätzlichen Nachtverbindungen, S-Bahn-Stufe 2 auf Ried- und Main-Neckar-Bahn komme im Dezember.

Seit dem vergangenen Jahr gibt es ein betriebliches Mobilitätsmanagement mit kostenlosen Schulungen und Informationen über Angebote des ÖPNV. Geprüft wird laut Krug auch die Einführung einer Tourismus-Card zur Steigerung des Tourismus im Odenwald. Was die Radwege angeht, sei Lorsch gut mit umliegenden Gemeinden vernetzt, zum Thema Linienverkehr verwies Krug auf den 30-Minuten-Takt im Kreis.

Zur Überwaldbahn liege eine Machbarkeitsstudie zu Kosten und Zuschüssen vor. Die immer wieder umstrittene Solardraisine sei auf Dauer keine Lösung, so Krug in Lorsch. Zu der Anmerkung, dass der ÖPNV in Luxemburg seit 1. März kostenlos genutzt werden kann, verwies Karsten Krug auf die Kosten für den Kreis: ÖPNV und Schiene kosten den Kreis demnach etwa vier Millionen Euro pro Jahr.

Das Jahresticket zum Preis von 365 Euro müsse diskutiert werden, sagte Krug, verwies aber auf bestehende Angebote für Schüler und Senioren. Die Andeutung, dass die Züge zwischen Bürstadt und Frankfurt nachmittags überfüllt seien, konnte nur mit der geplanten Neubaustrecke beantwortet werden.

Eine Elektrifizierung der Nibelungenbahn wolle der Kreis überprüfen lassen. „Insgesamt muss aber aus Umweltschutzgründen über eine solche Maßnahme für den Schienenverkehr nachgedacht werden“, so Krug. Ein Zuhörer kritisierte, dass es beim Umstieg von der Bahn auf den Bus immer wieder Problemen gebe: Züge seien oft verspätet, es gebe keine ausreichenden Informationen und man erreiche den Bus nicht mehr.

Flächenverbrauch stoppen

Der Landratskandidat versprach, das Problem im Fahrgastbeirat zu erörtern. Beim Thema Ruftaxi verwies Krug darauf, dass es meist zwei bis drei Jahre dauere, bis eine neue Ruftaxilinie angenommen werde. Als Umweltdezernent liegt Karsten Krug auch der Klimaschutz am Herzen. Er habe dafür ein Team zusammengestellt. Was ehrenamtlich Fachleute beschäftigt, was sie benötigen und was verbessert werden kann, wird künftig in Biodiversitätskonferenzen mit BUND, Nabu, Streuobstwiesenrettern, Jägern, Landwirten und Kommunen diskutiert (wir berichteten).

Ein Ziel der Konferenzen sei, den Flächenverbrauch zu stoppen. „Dass das derzeit noch nicht klappt, sieht man am Zusammenwachsen von Bensheim, Lorsch und Heppenheim durch Gewerbegebiete. Es muss Alternativen zum Neubau von Gewerbeflächen und Rückbauverpflichtungen geben. Und es muss geprüft werden, inwieweit neue Hallen sinnvoll sind“, so Krug in Lorsch.

Er spannt den Bogen sogar noch weiter: Karsten Krug verlangt eine Solaroffensive zur wirtschaftlich sinnvollen Nutzung von Photovoltaik. Die im gesamten Kreis benötigte Energie müsse umweltfreundlich vor Ort erzeugt werden: „Bis 2030 soll der Kreis energieautark sein. Dazu muss auch das E-Ladenetz ausgebaut werden.“ ml

