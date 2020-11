Lorsch.Den großen Basar kann der Frauenbund wegen der Corona-Auflagen in diesem Jahr nicht anbieten. Die Mitglieder um Vorsitzende Walfriede Heinz haben sich aber eine Alternative überlegt. Am 22. November (Sonntag) sollen Adventskränze, Dinkelkissen und die beliebten gestrickten Socken nach den Gottesdiensten im Freien an der Pfarrgarage zu kaufen – oder bei schlechtem Wetter am Haus der Vereine zu haben sein. sch

