Lorsch.Die Klosterstadt ist ein erfolgreicher Sportstandort und soll weiter ausgebaut werden. Daran erinnert die CDU in einer Pressemitteilung. An Projekten mangele es in Lorsch nicht – sei es der geplante Bau einer Mehrfeldhalle oder die Sanierung des Kunstrasens im Ehlried, Pläne zur Erweiterung und Weiterentwicklung des Olympia-Geländes durch SC Olympia und LC Olympia, Vorhaben des Schützenvereins oder auch die Modernisierung der Anlage der erfolgreichen Sportkegler, so die CDU-Fraktion um ihren Vorsitzenden Alexander Löffelholz.

Um die finanziellen Möglichkeiten zur Realisierung zu verbessern, setzt die CDU in Kombination mit den städtischen Mitteln auf das Einholen von investiven Fördergeldern aus EU, Bund und Land.

Kontakte zu Mandatsträgern

„Mittels einer parlamentarischen Anfrage sowie mit Kontakten zu Mandatsträgern auf höheren Ebenen sollen genau diese Möglichkeiten ausgelotet und so umfänglich wie möglich genutzt werden“, so die CDU.