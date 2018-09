Kurs für Windows 10 startet

Lorsch.Wer den Umgang mit dem aktuellen Betriebssystem Windows 10 kennen lernen möchte, hat in einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße die Möglichkeit dazu. Neben der Benutzeroberfläche und seiner Bedienung wird den Teilnehmern in Lorsch auch der Einsatz von Apps, kleinen Anwendungsprogrammen, vermittelt.

Weitere Themen sind das Verwalten von Ordnern und Dateien sowie individuelle Anpassungen des Betriebssystems. Die Teilnehmer werden im Kurs viele praktische Übungen an den PCs durchführen.

Der Windows-Kurs läuft donnerstags, ab dem 13. September, dreimal in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Haus Löffelholz in Lorsch in der Römerstraße 16.

Weitere Informationen gibt es unter www.kvhs-bergstrasse.de oder telefonisch unter 06251/17296-18. Dort kann man sich auch anmelden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.09.2018