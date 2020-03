Kurse in Excel und Word

Lorsch.Die Kreisvolkshochschule Bergstraße bietet in Lorsch in dieser Woche zwei Kurse für den Umgang mit Computerprogrammen an.

In einem Kompaktkurs arbeiten sich die Teilnehmer in die Grundlagen von Word und Excel ein. Dabei lernen sie den Umgang mit den wichtigsten Funktionen beider Programme kennen. Grundwissen im Umgang mit dem PC und dem Betriebssystem Windows 10 wird für die Teilnahme vorausgesetzt. Die Teilnehmer sollten einen US-Stick zu den Veranstaltungen mitbringen. Der Kurs läuft fünfmal donnerstags, ab 5. März, von 18 bis 21 Uhr im Schulungszentrum der Kreisvolkshochschule in der Römerstraße 16, in Lorsch.

Der zweite Kurs bietet eine zügige Einführung in die Grundfunktionen der Tabellenkalkulation Excel an. Die Teilnehmer lernen, Tabellen anzulegen, zu formatieren, das Arbeiten mit einfachen Formeln und das Erstellen von Grafiken. Das hohe Unterrichtstempo birgt die Möglichkeit, in kurzer Zeit viel zu lernen. Auch dazu sollte ein USB-Stick mitgebracht werden. Der Kurs läuft am Samstag, 7. März, von 9 bis 16.45 Uhr ebenfalls im Kvhs-Schulungszentrum. Windows-Grundkenntnisse werden für die Teilnahme vorausgesetzt.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 05.03.2020