Kurze Reden, große Abstände, wenig Chancen für Zwischenrufe

Lorsch.In den meisten Städten und Gemeinden rundherum wurden die für den Mai geplanten kommunalpolitischen Sitzungsrunden abgesagt. Lorsch hat es anders gemacht. Trotz Corona-Krise wurde jetzt getagt, und zwar öffentlich. Die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend zum Auftakt lief in vieler Hinsicht anders ab als gewohnt. Man hätte zwar auch in Lorsch nicht zwingend schon eine Sitzung benötigt, man hätte die Themen noch weiter auf unbestimmte Zeit verschieben können. Die Entscheidung, mit der Zusammenkunft langsam zum kommunalpolitischen Alltag zurückzufinden, wurde aber letztlich allseits für gut befunden.

„Hören Sie mich?“

In der Nibelungenhalle, die für etwa 500 Besucher ausgerichtet ist, blieb für die insgesamt nur 20 Sitzungsteilnehmer jede Menge Platz, um viel Abstand voneinander zu halten. Für jeden war ein Einzeltisch gestellt worden, auf Gläser beim Getränkeausschank wurde wegen der Hygieneregeln verzichtet, auch die Anwesenheitsliste wurde nicht herumgereicht. Dass man beim Eintritt in einen Raum Hände desinfiziert und Maske zückt, ist den allermeisten Menschen ohnehin längst vertraut.

„Hören Sie mich?“, fragte zwar nicht nur einer der Ausschussmitglieder zunächst verunsichert, als er mit Schutzmaske im Gesicht erstmals in ein mit Plastikfolie umwickeltes Mikro sprach. Trotz großer Entfernungen aber war jeder Redebeitrag gut zu verstehen. Zwischenrufe allerdings, Salz in der Suppe mancher heftigen Diskussion bisher, sind in Corona-Zeiten schwer einzubringen. Sie sind in den Auflagen zum Gesundheitsschutz nicht vorgesehen – und bis ein Zwischenrufer vorschriftsmäßig nach vorne zum Mikrofon geeilt wäre, ist es für den Gedankenblitz meist schon wieder zu spät.

51 Minuten und die Sitzung war um

Vorab hatten sich die Gremiumsmitglieder auf eine möglichst kurze Sitzungsdauer verständigt. Das gelang. Schon nach 51 Minuten konnte Vorsitzender Peter Velten die Versammlung schließen. Zeit für alle Redebeiträge blieb trotzdem. Über zwei Themen der sechs Punkte umfassenden Tagesordnung wurde länger beraten: den Erlass von Elternbeiträgen für Kita-Betreuung, die in der Corona-Krise ausfällt (Bericht folgt) sowie den neuen Entwurf des Landesentwicklungsplans Hessen (LEP).

Die für den LEP vorgesehenen Änderungen etwa für die neuen Klassifizierungen von Mittelzentren haben in Lorsch großes Erstaunen ausgelöst. Denn nach den Wünschen von Tarek Al-Wazir soll das Mittelzentrum Lorsch künftig eine Kooperation mit Bürstadt und Lampertheim bilden. Man habe mit dem hessischen Wirtschaftsminister in Wiesbaden darüber diskutiert, berichtete Bürgermeister Christian Schönung, und die viel stärkere Verflechtung Lorschs mit Bensheim und Heppenheim dargelegt. Dieser halte die vorgeschlagene Einstufung der drei Städte als „Mittelzentren in Kooperation im Verdichtungsraum“ aber für sinnvoll.

Die von der Landesplanung gewünschte Kooperation werde in der Klosterstadt nicht grundsätzlich abgelehnt, betonte Schönung. Schließlich bleibe Lorsch der Status als Mittelzentrum erhalten. Damit verbunden sei auch die sogenannte Einwohnerveredelung mit ihrer vorteilhaften finanziellen Auswirkung im Kommunalen Finanzausgleich. Bei großen Gemeinden werden die Leistungen berücksichtigt, die sie auch fürs Umland bereitstellen. Eine Stellungnahme mit allerlei kritischen Anmerkungen hat die Stadt gleichwohl im Rahmen der Beteiligung zum LEP erarbeitet (BA berichtete). Für dieses umfangreiche Schreiben gab es im Finanzausschuss viel Lob.

Denn verwundert über „zum Teil fragwürdige Kriterien“ des LEP zeigte sich nicht nur Dirk Sander (SPD). Auf das Fehlen der Lorscher Welterbestätte in der Bewertung wies er unter anderem hin. Die Verbindungen der Klosterstadt in Richtung Bergstraße seien „deutlich engmaschiger“ als ins Ried, meinte auch Alexander Löffelholz (CDU). Mit Blick auf die Haushaltslage nach Corona werde Lorsch Geld und die Fördermittel aber gut gebrauchen können. Löffelholz erinnerte in seiner Rede an die Investitionen, die Lorsch in den nächsten Jahren realisieren möchte – die Sanierung der Nibelungenhalle steht dabei auf Platz eins der Liste. Es sei zudem sehr wichtig, viele Arbeitsplätze am Ort zu erhalten.

Man müsse „alles dafür tun“, um den Status als Mittelzentrum auch für die Zukunft zu erhalten, erklärte Christian Walter (PWL). Die verwunderliche Beurteilung Lorschs im LEP sollte in Wiesbaden noch einmal überprüft werden. Die bisher angelegten Kriterien könnten zu eng gefasst worden sein. Lorsch sei unter anderem auch als Behördenstandort keineswegs angemessen beurteilt worden.

Bisher sei Lorsch eigenständig gewesen, konnte sich auch Matthias Schimpf (Grüne) mit der in Wiesbaden erdachten Kooperation schlecht anfreunden. Vergessen worden sei bei der Einteilung im LEP unter anderem die Bewertung der Außenstelle der Schlösserverwaltung. „Hier ist das Besucherinfozentrum einmal nützlich“, merkte er an. Die in Aussicht gestellten Fördermittel seien gut, insgesamt aber sei die Klosterstadt unzutreffend bewertet worden. Besonders verwundert zeigte sich Schimpf über die Wachstumsprognose, die von einem Bevölkerungsrückgang ausging. Das Gegenteil sei bekanntlich der Fall.

Mit Kopfschütteln wurde nicht nur vom Grünen-Fraktionschef zur Kenntnis genommen, dass Einhausen im LEP Bensheim zugeordnet wird. Würde man dagegen Lorsch und Einhausen als Verbund betrachten, hätte die Klosterstadt gute Chancen selbstständiges Mittelzentrum zu bleiben. Das sah auch Klaus Wolff (FDP) so. Er bemängelte viele nicht nachvollziehbare Kriterien im LEP-Entwurf.

Der Stellungnahme der Stadt stimmte der Ausschuss am Dienstag einhellig zu. Mehrere Mitglieder äußerten zwar die Befürchtung, das Land Hessen werde bei seiner Linie bleiben. Hoffnung setzt man aber zum Beispiel auf die Evaluierung in fünf Jahren. Dann sollten von Lorsch vorgebrachte Punkte berücksichtigt werden.

