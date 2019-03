„Ladykillers“ im Paulusheim

Lorsch.Eine Kriminalkomödie bringt die Theaterspielgemeinschaft (TSG) im Mai auf die Bühne des Paulusheims: „Ladykillers“, bekannt als Verfilmung mit Alec Guiness oder, neuer, mit Tom Hanks.

Premiere ist am 17. Mai (Freitag). Die weiteren Aufführungstermine sind am 18. und 19. Mai sowie am 24., 25. und 26. Mai, je um 20 Uhr. Regie führt Peter Folz, unterstützt von Ute Späth-Winter. Neun

...