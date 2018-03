Lärmschutz reicht „Mensch vor Verkehr“ noch nicht aus

Anzeige

Tunnel-Forderung bleibt

„Deswegen fordert die Region eine Neubaustrecke mit langem bergmännischen Tunnel“, erinnert Mensch vor Verkehr in der Stellungnahme ans Eisenbahn-Bundesamt. Nur der Tunnel, der nördlich von Langwaden beginnen und bis südlich der Rastanlage Lorsch reichen soll, könne eine „reine Umstrukturierung von Lärm von einem Bereich der Region zu einem anderen“ verhindern. Die Sichtweise von MvV werde auch von den örtlichen Kommunen, dem Kreistag und dem Land Hessen geteilt, so die Vereinsmitglieder, die sich dabei auf Unterstützung durch entsprechende Beschlüsse der Gremien berufen.

„Aktiver Lärmschutz hat die höchste Priorität“, heißt es im MvV-Schreiben nach Bonn. Die Möglichkeiten seien noch längst nicht ausgeschöpft. An den Bestandsstrecken sei der – etwa mit Schutzwänden und der technischen Umrüstung von Güterwagen und Gleisen – durchzuführen. Ausführlich erinnert Reimund Strauch in der mit Karten, Grafiken sowie zahlreichen Links zu verschiedenen Untersuchungen versehenen Stellungnahme in diesem Zusammenhang auch an die Umsetzung einer reinen linksrheinischen Gütertrasse. Die wurde vor einigen Jahren von Kurt Beck vorgeschlagen, damals Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, und auch vom Bergsträßer Ex-Landrat Matthias Wilkes als vorteilhaft beworben. Die reine Güterzugtrasse würde bestehende Bahnverbindungen entlasten und Kapazitäten für Personenfern- und -nahverkehr, ICE und S-Bahnen schaffen.

Mit der Umsetzung der reinen linksrheinischen Gütertrasse wäre ein großer Teil der Verkehrsinfrastrukturfragen der betroffenen Regionen gelöst, argumentiert MvV mit Blick auf Fernverkehr, schnellen Regionalverkehr, Entlastung von Güterverkehr auf bestehenden Schienen und Straßen sowie die Anbindung an den Frankfurter Flughafen. Auch der Kreistag habe diese Position einstimmig beschlossen.

Zur Sicherung der Lebensqualität in der Region sind nach Ansicht von MvV viele Maßnahmen vonnöten. „Unsere primäre Forderung ist die konsequente Durchführung des aktiven Lärmschutzes, nämlich den Lärm an der Ursache zu bekämpfen, und nicht lediglich Maßnahmen durchzuführen, die einen Anstieg des aktuellen Lärmpegels verhindern sollen“, formuliert Strauch in seiner Stellungnahme. „Wir müssen jetzt handeln, um eine lebenswerte Zukunft der Region zu sichern“, lautet sein Schlusssatz.

Info: laermaktionsplanung- schiene.de

