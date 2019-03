Landesmeister tanzen durchs Leben

Lorsch.Die Trainingsbedingungen beim TSC Rot-Weiß sind gerade alles andere als ideal: Das Clubheim ist gesperrt – seit Wochen. Ursache ist ein Wasserschaden in der Gaube, größere Dachreparaturen sind nötig. Wann der Tanzsaal wieder zur Verfügung steht, ist noch nicht absehbar. Die TSC-Aktiven müssen für längere Zeit auf andere Stätten ausweichen. Mit den erschwerten Bedingungen müssen auch Thomas Bleyer und Regina Heiermann zurechtkommen. Die Lorscher Lateintänzer, die 2018 Landesmeister wurden und jetzt für die Wahl zur „Mannschaft des Jahres“ nominiert sind, haben dennoch auch für 2019 einige sportliche Ziele im Blick.

Schwierige Trainingsbedingungen

Sie jammern nicht über die aktuellen Umstände, sie arrangieren sich und helfen – Heiermann ist zweite Vorsitzende des TSC, Bleyer war Vorsitzender – tatkräftig mit, dass es bald wieder besser wird in der Hügelstraße. Glücklicherweise hält Tanzen nicht nur fit, sondern auch jung, wie Thomas Bleyer betont. Dass die Sportart nicht nur für einen gesunden Körper sorgt, sondern sich auch günstig auf Gehirn und Psyche auswirken, ist längst allgemein erkannt. Begeisterte Tänzer bringt so leicht nichts aus dem Tritt.

Die 2010 zugezogenen Lorscher teilen ihr Hobby bereits seit vielen Jahren. „Schon im Studium haben wir zusammen Rock‘n‘Roll getanzt“, sagt Regina Heiermann. An ihrem früheren Wohnort in Dietzenbach haben sie sich dem Tanzen anschließen in der Breitensportabteilung eines Turnvereins gewidmet und auch alle Tanzsportabzeichen absolviert. Seit sie in Lorsch sind und sich dem TSC angeschlossen haben, zeigen Bleyer und Heiermann, dass sie viel mehr können.

Das Ehepaar, seit fast 28 Jahren verheiratet, ist zudem vielfältig erfolgreich auf dem Parkett: 2012 gewannen Bleyer und Heiermann die Landesmeisterschaft in der Lorscher Nibelungenhalle in den Standardtänzen. Jüngster Erfolg ist der Landes-Titel in den Lateintänzen, den sie im vorigen Jahr beim Wettbewerb in Frankfurt in der Kategorie Senioren II B holten.

Am liebsten bewegen sie sich zu Rumba- und Samba-Klängen. Die insgesamt fünf Lateintänze kann man durchaus auch als eine Art Tanz durch die verschiedenen Phasen des Lebens zu zweit interpretieren. Vom ersten Flirt – Samba – über die Stürme in der Lebensmitte – Paso Doble – bis zum Jive, der anschließend noch einmal Lebensfreude pur in Szene setzt. „Tanzen ist auch ein Schauspiel“, so Heiermann über die faszinierende Aufgabe, die Charakteristik des jeweiligen Tanzes zu interpretieren.

TSC feiert 2020 Jubiläum

Mehrmals in der Woche trainieren Bleyer und Heiermann, die beruflich in Vollzeit als Betriebswirt und als Grafik-Designerin tätig sind. In der Freizeit engagieren sich beide für den TSC, der 2020 sein 40-jähriges Bestehen feiern kann. Möglicherweise wird zu diesem Anlass ein Jubiläumsball ausgerichtet.

Der bislang übliche Frühlingsball allerdings wird in diesem Jahr entfallen. Eine Neuauflage soll dagegen das Adventsturnier erfahren, berichtet Regina Heiermann. Die Tanzveranstaltung sei „sehr gut angekommen“.

Gute Chancen auf weitere Titel

Das Ehepaar selbst, das von Robert Wolf trainiert wird, will sich jetzt zusätzlich zu den Latein- auch wieder verstärkt den fünf Standardtänzen zuwenden. Das sind Langsamer und Wiener Walzer, Tango, Slow Foxtrott und Quickstepp. Bleyer und Heiermann haben gute Chancen auf weitere Titel, zumal die Lorscher – 52 und 54 Jahre alt – ab 55 Jahren dann in die Seniorenklasse III rücken. „Da gehören wir dann zu den Jüngsten“, freut sich das sportliche Paar.

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.03.2019