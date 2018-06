Landrat: Container zum Schulstart wohl fertig

Eine rechtzeitige Aufstellung der Container zum Schulstart kann derzeit nicht garantiert werden. Landrat Engelhardt hält es aber für „sehr wahrscheinlich“, dass sich der Termin halten lässt. Das hat er den Eltern jetzt mitgeteilt. © Neu

Lorsch.Eine Nachricht von Seiten des Schulträgers hatte in der Wingertsbergschule in der vergangenen Woche, wie berichtet, für Aufregung gesorgt: Die Information, dass bislang nicht garantiert werden kann, dass bis zum Schulstart die dringend benötigten Unterrichtscontainer aufgestellt sein werden. An der größten Grundschule im Kreis Bergstraße gibt es längst keine freien Klassensäle mehr, ab August

...

Sie sehen 9% der insgesamt 4925 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 02.06.2018