Laternenzug auf dem Eichhörnchenpfad

Lorsch.Auch wenn in diesem Jahr, bedingt durch die Corona-Einschränkungen, für die Kinder der große Martinsumzug abgesagt worden war, so wollten die Kleinen in Lorsch doch nicht auf das Fest des Heiligen Martin verzichten. Aus diesem Grunde sind nicht nur interessierte Eltern mit Kindern und leuchtenden Laternen am Martinstag, durch die Stadt gezogen, auch alle Lorscher Kindergärten feierten mit

