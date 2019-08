Lebensfreude im Eiscafé

Lorsch.Es gibt in Lorsch nicht nur sehr viele Vereine und Organisationen, in denen sich Menschen zusammenfinden. Es gibt auch zahlreiche mehr oder weniger bekannte Stammtische. Einer davon ist der deutsch-italienische Stammtisch, der seit 30 Jahren in Lorsch besteht. Es ist ein Treffen in lockerer Runde von Lorschern und ehemaligen Gastarbeitern wie Dante Curci und Lorenzo Patente.

Ins Leben

...