Lektüre für den Urlaub im Strandkorb

Lorsch.Was will man nicht immer alles lesen – zwischen Berufstätigkeit, Kindererziehung und Hausarbeit bleibt nur leider oft viel zu wenig Zeit für Bücher. Jetzt aber stehen die großen Ferien vor der Tür. Wer noch spannende Lektüre für den Urlaub sucht, wird zum Beispiel in der Bücherei in der Schulstraße 19 fündig.

Sylt-Krimis und die Ostsee-Trilogie

Jedes Jahr stellen die

...