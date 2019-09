LORSCH.Zum zehnten und letzten Platzkonzert in der 2019er Freiluft-Saison lädt der Heimat- und Kulturverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Lorsch in die Innenstadt am Sonntag (8.) ein. Die Big Band Erzhausen fiebert dem Termin schon seit langem entgegen und hofft auf Sonne und spätsommerliche Temperaturen. Die Musiker waren zuletzt 2017 in Lorsch gebucht.

Jazz und Swing zu hören

