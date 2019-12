Lichterklang mit Sankta Lucia

Lorsch.Zu einem „adventlichen Lichterklang“ – einer musikalischen Andacht zum Advent der besonderen Art – lädt am morgigen Donnerstagabend, 12. Dezember, die evangelische Kirchengemeinde Lorsch um 18 Uhr in ihr Gotteshaus ein. „Finsternis und festlicher Glanz das schließt sich eigentlich aus. Aber in Schweden bringt eine Frau beides zusammen. Damit fasziniert sie alle, evangelische wie katholische

