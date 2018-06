Anzeige

Lorsch.Zu einem „anregenden Abend“ laden die Organisatoren der Reihe „Auszeit“ in Lorsch ein. Beim nächsten Treffen der Veranstaltungsreihe in der evangelischen Kirchengemeinde Lorsch soll es nämlich um Bücher gehen. Termin ist am 21. Juni (Donnerstag).

Um 20 Uhr wird im Martin-Luther-Haus neben der evangelischen Kirche die Leselust geweckt, denn vor der Sommerpause werden sich die Teilnehmer der „Auszeit“-Runde gegenseitig Bücher für die Urlaubszeit vorstellen.

Alle werden gebeten, ein Lieblingsbuch mitzubringen, das sie gerne gelesen haben und anderen empfehlen können. Die „Auszeit“ ist offen für jeden Interessierten. red