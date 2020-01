Lilo Wanders und das Älterwerden

„Ich habe zwei große Hobbies. Das zweite ist Lesen.“ Lilo Wanders ist die Sex-Expertin der Nation. Keiner sonst hat den Deutschen so entwaffnend unverkrampft Swinger-Clubs, Sextoys und Viagra erklärt. Über zehn Jahre lang hat sie in der TV-Sendung „Wa(h)re Liebe“ tabuloses Sextainment zelebriert und Fernsehgeschichte geschrieben. Etwa 95 Prozent der Deutschen, so heißt es, kennen sie als Aufklärerin, die unverklemmt Tabuthemen vor die Kamera brachte.

Gewohnt offenherzig und charmant widmet sie sich jetzt einem anderen Thema: dem Älterwerden. „Endlich 60 - gaga, geil und gierig“ titelt ihr aktuelles Programm, mit dem die „Grande Dame der informativen Verbalerotik“ am 8. Februar im Theater Sapperlot gastiert.

Die Themen: Wie lustvoll kann der Sex im dritten Drittel sein? Gibt es einen Weg aus eingefahrenen Beziehungsgeflechten? Was macht die Liebe mit uns und was tun Menschen einander an? Ein Abend frei nach Lilos Motto: „Wer Schmetterlinge im Bauch haben will, muss sich Raupen in den Popo stecken.“

