Lösungen sind nicht so einfach, wie sie sich die AfD vorstellt

Jörg Meuthen ist der Co-Vorsitzende der größten Oppositionspartei im Deutschen Bundestag und auch wenn die AfD dieser Rolle nach meiner Auffassung weder mit dem nötigen Respekt noch mit der nötigen Kompetenz gerecht wird, ist eine solche Standortbestimmung auch bei dieser Partei richtig und wichtig. Inhaltlich halte ich das Interview allerdings für weniger gelungen. Mögliche Fragen zur Position der Partei beim Klimawandel, zur Rentenpolitik zum Brexit oder bei der betrieblichen Mitbestimmung gab es leider nicht. Der Interviewer hat es vorgezogen, nur aktuelle Themen abzufragen und darüber hinaus noch darauf verzichtet, die Antworten von Herrn Meuthen kritisch zu beleuchten. Das versuche im Folgenden für die Kernaussagen nachzuholen:

Aussage 1: Den Flügel der AfD gibt es nicht mehr.

Bernd Höcke ist noch da, Andreas Kalbitz klagt sich gerade in die Partei zurück und für Meuthens Vorstandskollegen Alice Weidel, Tino Chrupalla und Alexander Gauland sind die Rechtsaußen in der Partei wohl weiterhin willkommen und unverzichtbar.

Aussage 2: Die AfD nimmt Corona ernst und hat schon immer gewusst, wie man die Pandemie in den Griff bekommt.

Die AfD hat bereits am 2. Juli in einem Entschließungsantrag im Bundestag das Ende aller Maßnahmen gegen die Pandemie gefordert und derzeit gefallen sich AfD-Politiker darin, diejenigen zu unterstützen, die durch verantwortungsloses Verhalten in der Öffentlichkeit an einer zweiten Welle arbeiten und Kondensstreifen von Flugzeugen für gefährlicher als Corona halten. Was allerdings passiert, wenn man die Maßnahmen gegen das Virus zu früh zurückführt oder das Virus nicht ernst genug nimmt, zeigt eindrucksvoll ein Blick in unsere Nachbarländer oder über den Atlantik – und auch bei uns ist die Bedrohung noch lange nicht vorbei.

Aussage 3: Die wirtschaftlichen Folgen von Corona müssen die europäischen Länder jeweils für sich in den Griff bekommen.

Das wäre der Anfang vom Ende der Europäischen Union und das verkennt außerdem völlig die Interessen Deutschlands. Wenn Europa jetzt nicht in einer gemeinsamen Anstrengung zusammensteht, um die Krise zu überwinden wird es scheitern und das trifft dann unsere exportorientierte Wirtschaft am meisten und wird am Ende noch deutlich teurer werden.

Aussage 4: Nach wie vor kommen täglich hunderte von Flüchtlingen illegal nach Deutschland und die Probleme damit sind bisher nicht gelöst.

Das liegt möglicherweise daran, dass die Lösungen nicht so einfach sind, wie sich die AfD das vorstellt. Vielleicht in Nordkorea, aber sicher nicht in einer pluralistischen und offenen Gesellschaft wie der unseren in der Mitte Europas.

Joachim Wiegand

Einhausen

