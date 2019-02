Lola rennt von Erfolg zu Erfolg

Lorsch.Ihre ersten beiden sportlichen Ziele konnte Tennistalent Lola Stilp im vergangenen Jahr schon erreichen. Mit gerade mal 15 Jahren schlug sie in der ersten Damenmannschaft des TCO Lorsch in der Hessenliga auf. Und mit dem Einzug in die deutsche Damen-Rangliste (aktuell Rang 493) stieg die heute 16-jährige Lorscherin automatisch in die höchste Leistungsklasse LK1 auf.

Ein Grund, jetzt

...