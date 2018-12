„Lorsch steht gut da“

Lorsch.Es gibt „viele Begehrlichkeiten, aber eben nur einen begrenzten Spielraum“, so Alexander Löffelholz (CDU) über das „Dilemma“, in dem sich Haushaltspolitik immer bewege. „Vieles ist wünschenswert, aber eben nicht alles machbar.“ Werde dieser Grundsatz nicht beherzigt, werden „unsere Steuersätze irgendwann in die Höhe schießen“, mahnte Löffelholz: „Das kann keiner wirklich wollen.“ Lorsch stehe „finanziell gut“ da, selbst mit den jetzt erhöhten Steuersätzen befinde sich Lorsch unter dem Durchschnitt im Kreis Bergstraße.

Löffelholz erinnerte an die geplanten Millionenprojekte wie den Neubau der Kita in der Dieterswiese sowie die Sanierung der Nibelungenhalle. Die CDU sei froh, dass das Land Hessen die Stadtentwicklung mit „enormen Summen“ unterstütze. Es sollte auch gelingen, Ladenflächen im Zentrum attraktiv zu gestalten und mit einem baulichen Konzept für das Carstanjen-Center einen Lebensmittelversorger zu gewinnen. Der „Parkdruck“ sei mit einem Parkhaus oder Parkdeck im Zentrum weiter zu lindern.

Im Bereich der freiwilligen Leistungen „müssen wir uns in Bezug auf jährliche Kosten disziplinieren“, so Löffelholz. Die Beratungen beim Kulturetat nannte er als Beispiel. Es fehle nicht an Ideen und Projekten, sondern lediglich an Geld. sch

