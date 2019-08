Lorsch will wieder Lese-Stadt werden

Lorsch.Ein riesiges Angebot an Lesestoff mitten auf dem Marktplatz – und jeder kann kommen, Platz in einer Hängematte oder auf einem Sitzsack nehmen und in hunderten Titeln blättern oder sich stundenlang gratis in ein interessantes Buch vertieften: Das ist das Konzept von Stadt-Lesen. Drei Mal ist es in der Vergangenheit geglückt, dass Lorsch als Austragungsort der internationalen Lese-Aktion

...