Anzeige

Lorsch.„Ja, da beneiden uns schon manche Städte drum“, weiß man bei der Lorscher Stadtverwaltung einen glücklichen Umstand zu schätzen. Dank treuer Unterstützung der geschäftsführenden Familie Goschmann, kann Lorsch in diesem Jahr zum sechsten Mal auf dem Maimarkt Mannheim mit einem eigenen Stand dabei sein. Präsentieren wird sich Lorsch von heute an bis zum 8. Mai in der Halle 1 am Stand 186. „Für eine Gemeinde unserer Größe sehr ungewöhnlich“, sagt auch Bürgermeister Christian Schönung und dankt den großzügigen Lorscher Unternehmern, die damit ihrer Heimatstadt etwas Gutes tun.

Dieser Plan geht seit 2013 jedes Jahr auf. „Von Anfang an hatten wir einen tollen Platz, gleich am Eingang der Halle 1, der Touristik-Halle“, so die Kulturamtsleiterin Gabi Dewald. „Der Mannheimer Maimarkt ist die einzige Messe, bei der wir mit eigenem Stand eine Koje besetzen.“ Was insofern Sinn macht, da das Einzugsgebiet der größten Regionalmesse Deutschlands weitgehend deckungsgleich mit den stärksten Besuchergruppen der Welterbestadt sei: „Hier kennt man uns und will Neues von uns hören.“

Aufgefrischt wurde in diesem Jahr die Standgestaltung. Der Lorscher Pfingstrosengarten wird stärker ins Zentrum des Interesses gesetzt. Ebenfalls nutzen Lorscher Einzelhändler die Messefläche, um zu werben. Auch Infos über die Kleinkunstbühne Sapperlot fehlen nicht.