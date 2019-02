Lorscher Abt: Sieger zurück im Sapperlot

Lorsch.Der Gewinner des Kleinkunstpreises Lorscher Abt 2018 kehrt zurück. Thomas Schreckenberger gastiert am Samstag, 23. Februar, mit seinem Programm „Hirn für alle“ im Theater Sapperlot. Laut Ankündigung erwartet die Besucher „ein Rundumschlag durch Politik und Gesellschaft – ein Abend für jeden, der gern selber denkt oder es einfach mal wieder ausprobieren möchte“. Der gebürtige Heidelberger und Ex-Lehrer spielt schon seit geraumer Zeit in der ersten Liga der Kabarettisten. Er ist schnell, treffsicher, kreativ – und ein ebenso wortgewandter wie wandlungsfähiger Kommentator seiner Zeit. Bei der Wahl zum Lorscher Abt überzeugte er das Publikum wie auch die Jury. Die bescheinigte ihm: „Pointiertes Kabarett ohne Angst vor Kalauern.“ Beginn am Samstag ist um 20.30 Uhr (Einlass 19 Uhr). / red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 20.02.2019