Lorscher Jugendzentrum wird in die Stadtmitte verlegt

Lorsch.Eine umfangreiche Tagesordnung hatten die Stadtverordneten in ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr abzuarbeiten. Wegen Corona sollte sie zügig erledigt werden. Dass es schnell gehen sollte, darum hatte auch Vorsteherin Christiane Ludwig-Paul im Sinne der „Sitzungsökonomie“ gebeten. Die Gremiumsmitglieder hätten sich darauf vorab einvernehmlich verständigt, hieß es am Donnerstag zu Beginn der Zusammenkunft – es hielt sich dann aber doch nicht jeder immer daran.

Längst nicht alle fassten sich jedenfalls so kurz wie FDP-Fraktionsvorsitzender Klaus Wolff. Manche Entscheidungen wollten schließlich genau begründet werden – und wer meinte, gute Argumente zu haben, wollte sie auch ausführlicher darlegen, um andere davon zu überzeugen.

Die Stadtverordneten hatten außerdem über eine Reihe wichtiger Themen zu beschließen: Ein Positionspapier zur geplanten ICE-Trasse etwa sowie den Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan für das ehemalige Feuerwehrgelände. Bei solchen Punkten mit Tragweite den Eindruck zu vermitteln, sie würden vor allem rasch durchgezogen, verbietet sich.

Zu vielen Punkten hatten die Stadtverordneten schon vor der Sitzung ihre jeweiligen Standpunkte ausgetauscht, am Donnerstagabend gab es dann fast durchgehend einstimmige Beschlüsse. Beim Lorscher Jugendzentrum allerdings traf das nicht zu.

Über eine mögliche Verlagerung des Treffpunkts wird seit Jahren diskutiert. Jetzt aber wurde eine Grundsatzentscheidung getroffen – und die Ortsparlamentsmitglieder blieben dabei uneins. Die deutliche Mehrheit legte jetzt fest, dass das JUZ am Standort in der Sachsenbuckelstraße keine Zukunft hat. Künftig soll es in der Stadtmitte zu finden sein, an der Nibelungenhalle.

Die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP setzten sich mit ihrem Antrag durch, den Jugendtreff zu verlagern. Der Magistrat ist nun beauftragt, bei den Planungen für die Hallensanierung ein Jugendzentrum im Erdgeschoss vorzusehen. Den angestammten Standort – das marode gewordene Haus liegt am Stadtrand, in einem Gewerbegebiet und nahe einer Spielhalle –, bewerteten die Umzugs-Befürworter als „nicht ideal“.

Kurze Wege und mehr Besucher

Einen Rasenplatz zum Kicken könne der neue Standort nicht bieten, räumte Ferdinand Koob (CDU) ein. Mit dem Umzug auf ein Areal neben der Grundschule könnten sich die Nutzer aber über „kurze Wege“ freuen. Dies und eine konzeptionelle Aufwertung des Angebots würden zu mehr Frequenz im JUZ führen. Koob erinnerte, dass auch der Jugendrat mehrheitlich für die Stadtmitte gestimmt hatte.

Die Entscheidung immer wieder aufzuschieben, helfe nicht weiter, betonte Matthias Schimpf (Grüne). Ein großes Außengelände hielt er für nicht zwingend nötig. Auch Jugendarbeit ändere sich. „Was vor zehn Jahren en vogue war, ist es heute nicht mehr.“ In Bensheim verzeichneten die Ferienspiele auch ohne großes Außengelände Rekordzahlen. Ein Jugendtreff an der Nibelungenhalle könnte Lorsch zudem Fördermittel bescheren, vermutete er mit Blick auf Programme, von denen die Stadt zuletzt profitierte. Die Planer für die Hallensanierung warteten auf eine Entscheidung.

„Wir eiern immer noch rum“, mahnte auch Klaus Wolff, einen Grundsatzbeschluss zu fassen. Das Votum des Jugendrats sei ernst zu nehmen, der neue Standort biete die Chance für eine Neukonzeption.

Zeit für Diskussionen fehlt

Das Thema hätte eine echte Debatte verdient, ärgerte sich dagegen Dirk Sander (SPD), dass der Beschluss nun ausgerechnet in einer wegen Corona kurzen Sitzung fallen sollte. Vereinbart habe man eigentlich, solche kritischen Themen deshalb zu vertagen. Jetzt werde „Politik mit der Brechstange“ gemacht.

Zwar habe die Mehrheit des Jugendrats für die Stadtmitte votiert, gab Sander zu. Diejenigen aber, die den „Kaschde“ nutzen, wollten ihn nicht aufgeben. Der SPD-Fraktionschef betonte, dass kein Konzept für den neuen Treff vorliegt. Viele junge Leute wünschten sich ein Jugendzentrum vielleicht als einen „coolen Ort zum Abhängen“, an dem sie „von Eltern in Ruhe gelassen werden“. Die Vorstellungen von Kindern und Jugendlichen könnten weit auseinanderliegen.

Angespannte Lage für Anwohner

Auch Christian Walter (PWL) zeigte sich skeptisch. Er erinnerte an den einstigen Jugendtreff „Thing“ in der Schulstraße. Dieser habe damals für eine „permanent angespannte“ Situation mit den Anwohnern im innenstadtnahen Bereich gesorgt. Walter brachte das Bolzplatz-Gelände in der Straße Am Wingertsberg ins Gespräch. Die Grundsatzentscheidung jetzt werde ohne Not und verfrüht getroffen, bemängelte er.

Das Thema bewege Lorsch schon seit acht Jahren, entgegnete daraufhin Alexander Löffelholz (CDU).

Die Mehrheit im Ortsparlament – die Fraktionen von CDU, Grünen und FDP – stimmte schließlich mit Erfolg für die Verlegung des Jugendzentrums an die Nibelungenhalle. SPD und PWL stimmten dagegen und unterlagen.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 19.12.2020