Lorscher Pilot fliegt bei der Weltmeisterschaft

Lorsch.Segelfliegen zählt zu den Nischensportarten. Was die Piloten leisten, bekommt die Öffentlichkeit üblicherweise wenig mit. Während Hundertausende wochenlang den Terminen von internationalen Fußball-Ereignissen entgegenfiebern, kennt die Wettkampf-Daten der Segelflieger kaum jemand. Die nächste WM könnte aber auch an der Bergstraße für größere Aufmerksamkeit sorgen. Sie wird im Sommer in

...