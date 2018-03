Anzeige

Ziegelrote, feinkrümelige Erde, himmelhohe Königspalmen, ein seidig-warmer karibischer Wind, die kolossalen bewaldeten Bergrücken der Mogotes als Kulisse und mittendrin sattgrüne, kräftige Tabakpflanzen – so wurden die Südhessen empfangen. „Sieht aus wie Spinat!“ Dass trotz der Ernte Tabakpflanzen in allen Wachstumsstadien zu sehen waren und die Stauden bedeutend niedriger als in Lorsch sind – nämlich maximal 150 Zentimeter – ließ einen der Teilnehmer zu dieser Feststellung kommen.

Ernten, köpfen und geizen gehörten zu den Aufgaben der Freiwilligen aus Lorsch. Und so manches wird in der Karibik anders gemacht. Zum Beispiel transportieren die Kubaner die Blätter in breiten, flachen Körben vom Feld. Dass sie in Lorsch mit Riemen – den sogenannten Bärrebänner – gebündelt werden, erstaunte die Einheimischen.

Die Erntetechnik Mancuerna

Dafür lernten die fast 8000 Kilometer weit gereisten Gäste die Erntetechnik des Mancuerna kennen. Dabei wird die Pflanze nicht innerhalb mehrerer Wochen von unten nach oben abgeerntet. Stattdessen schneidet der Bauer die gesamte Staude auf einmal von oben nach unten ab und trocknet sie mitsamt dem Stängel. Aufgenäht werden muss dabei nichts, weil die Blattachsen als Halterungen dienen. Denn anders als aus Lorscher Tabakscheunen bekannt, hängen die Blätter nicht an Schnüren in den Schuppen: Sie werden direkt auf Eukalyptusstangen gefädelt.

Dass die Feldarbeit ausschließlich mit Ochsen verrichtet wird, hat in Kuba hingegen nichts mit Traditionspflege oder – wie in Lauresham – gar mit Experimentalarchäologie zu tun. Die kubanischen Bauern besitzen schlicht keine Maschinen. Um ihre Arbeit und den Transport von Personen und Material zu bewältigen, sind die Menschen auf Rinder und Pferde angewiesen. Trotzdem werden die Lorscher wohl auch in Zukunft davon absehen, das Ochsengespann David und Darius aus Lauresham zur Tabakernte ausleihen zu wollen. Sie können ja auch auf den – ebenfalls historischen – alten Bulldog bauen.

