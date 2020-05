Lorscher Waldschwimmbad noch in Wartestellung

Lorsch.Die ersten Freibäder öffnen – sie liegen allerdings nicht gerade um die Ecke. In Nordrhein-Westfalen ist ein Betrieb seit Mittwoch wieder erlaubt, in Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern soll es ab nächster Woche losgehen. Und in Hessen? Die Schließungen wegen Corona gelten hier zunächst noch bis zum 6. Juni. Auch der Haupteingang des Lorscher Waldschwimmbads ist deshalb weiterhin

...