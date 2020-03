Luise Berg feierte 80.

Gemeinsam mit Stadtrat Dieter Angermann (2.v.l.), ihrer Tochter Sirikit Berg und Sohn Peter Berg stieß Luise Berg auf ihren Festtag an. © Zelinger

LORSCH.Luise Berg ist grundsätzlich gut gelaunt und freundlich unterwegs durchs Leben, diesen Eindruck vermittelt sie im Gespräch nachhaltig. Gesund und munter feierte sie in der vergangenen Woche in Lorsch ihren 80. Geburtstag, und so mancher kam, gratulierte und wünschte ihr weiterhin die Fitness, die sie heute an den Tag legt. Die offiziellen Glückwünsche der Stadt überbrachte Dieter Angermann.

...